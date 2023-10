Liga Europeia: Benfica bate Kristianstad na Luz

O Benfica venceu esta terça-feira na Luz os suecos do Kristianstad, por 36-33, na 2ª jornada do Grupo A da Liga Europeia.

Depois da derrota na estreia em casa do Nantes (28-37), as águias somaram assim os primeiros pontos na competição, num jogo em que começaram bastante fortes e chegaram a ter 10 golos de vantagem (18-8). Só que os suecos foram reagindo e chegaram ao intervalo a perder por três golos de diferença (20-17), numa primeira parte em que o guardião benfiquista Mike Jensen brilhou com 11 defesas em 27 remates (40% de eficácia).

No segundo tempo, a formação comandada por Jota González, que no último jogo empatou em casa com o ABC no campeonato, teve uma grande contrariedade aos 22-20, quando Paulo Moreno foi expulso, após entrada violenta sobre um adversário que ficou a sangrar no rosto. Mas o máximo que os suecos conseguiram capitalizar foi empatarem o resultado até aos 24-24, nunca conseguindo passar para a frente do marcador. O Benfica foi aumentando a vantagem até aos cinco golos de diferença (29-24) e geriu até ao fim.

Com cinco golos, Ole Rahmel e Ander Izquierdo foram os melhores marcadores das águias, que tiveram no seu guarda-redes Mike Jansen a grande figura: terminou com 19 defesas em 50 remates (38%).



No outro jogo do grupo, os alemães do Neckar receberam e venceram os franceses do Nantes, por 36-32.



O próximo compromisso europeu do Benfica é frente os alemães do R-Neckar, a 14 de novembro. No campeonato, as águias visitam o V. Setúbal no sábado.