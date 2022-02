O Benfica recebeu e venceu os alemães do Lemgo, por 35-30, em duelo a contar para a 7ª jornada, e confirmou o apuramento para os oitavos-de-final da Liga Europeia.A primeira parte na Luz foi muito equilibrada e chegou ao intervalo com uma igualdade a 15. No segundo tempo, as águias mostrararam-se superiores e confirmaram mais um triunfo importante europeu.Com sete golos, Kukic foi o melhor marcador da formação orientada por Chema Rodríguez.Benfica: L. Kukic (7 golos), A. Garcia (6), P. Djordjic (4), R. Moraes (4), A. Borges (3), P. Moreno (2), D. Grigoras (2), J. Källman (2), O. Rahmel (2), C. Martins, B. Moreira e F. Pereira.