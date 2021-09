Liga Europeia: Benfica derrota Kriens-Luzern em casa

O Benfica recebeu e venceu este sábado os suíços do Luzern-Kriens, por 29-18, carimbando o passaporte para a segunda ronda de qualificação da Liga Europeia, numa partida que contou com adeptos na Pavilhão da Luz.





A turma liderada por Chema Rodríguez, que entrou em campo com Gustavo Capdeville, Jonas Källman, Petar Djordjic, Lazar Kukic, Demis Grigoras, Ole Rahmel e Alexis Borges, confirmou o triunfo trazido da 1.ª mão da Suíça (31-24).No final da primeira parte, os encarnados já se encontravam em vantagem por 14-8, apesar da expulsão do ponta Ole Rahmel, que acertou com a bola na cara do guarda-redes adversário, ação que foi considerada intencional pela equipa de arbitragem. Contudo, o Benfica manteve a vantagem ao longo da segunda parte e não deu hipóteses ao Luzern.Com quatro golos, Demis Grigoras e Tadej Kljun foram os melhores marcadores das águias, que ficam agora à espera do adversário da próxima fase.