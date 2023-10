Liga Europeia: Benfica derrotado em Nantes

O Benfica perdeu esta terça-feira na visita a Nantes, por 37-28, no arranque do Grupo A da Liga Europeia.Num encontro em que foram para o intervalo a perder por 19-15, Ole Rahmel foi o melhor marcador das águias, com seis golos. Valero Rivera Folch foi o destaque dos franceses, com 11 golos, num encontro em que o português Alexandre Cavalcanti fez um golo pelo Nantes.