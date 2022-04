Liga Europeia: Benfica em vantagem nos quartos-de-final

O Benfica recebeu e venceu esta terça-feira os eslovenos do Gorenje Velenje, por 36-29, em jogo a contar para a 1.ª mão dos quartos-de-final da Liga Europeia.

A formação que viajou da Eslovénia entrou melhor que o conjunto português e chegou ao intervalo na frente por dois golos de diferença (18-16), numa primeira parte em que o Benfica esteve quase sempre atrás do marcador. Com quatro golos cada, Lazar Kukic e Petar Djordjic eram os jogadores mais ofensivos dos encarnados.

No segundo tempo, as águias ficaram muito cedo sem Alexis Borges, que foi expulso após a terceira exclusão na partida. A reação do Benfica foi positiva, passando para frente logo na jogada seguinte (22-21). Depois, com Djordjic inspirado no ataque e Hernández na baliza, a formação comandada por Chema Rodríguez arrancou para um excelente período onde fez seis golos consecutivos sem resposta do adversário e ficou com uma vantagem importante de seis golos (30-24) que se revelaria decisiva. Até ao fim, o Benfica tentou aumentar o máximo a vantagem, de forma a ter uma viagem à Eslovénia mais descansada, fixando o resultado final em 36-29.



A nível individual, Petar Djordjic foi o melhor marcador do encontro, com nove golos.

A segunda mão está agendada para o próximo dia 3 de maio na Eslovénia. Antes, as águias estarão em ação no campeonato na receção ao V. Setúbal, neste sábado.



Confira a ficha do jogo aqui