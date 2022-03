Liga Europeia: Benfica fecha fase de grupos com vitória sobre o Nantes

O Benfica fechou esta terça-feira da melhor forma a fase de grupos da Liga Europeia, ao derrotar no Pavilhão da Luz os franceses do Nantes, segundos colocados na LNH Division 1 - apenas atrás do Paris SG -, por 31-30. Com este resultado, a turma encarnada acaba o Grupo B em segundo, em igualdade pontual (15) com o GOG, mas com desvantaegem nos critérios de desempate.Depois do empate a 33 em dezembro, em solo francês, as águias voltaram a estar a bom nível e agora conseguiram mesmo a vitória, isto num jogo equilibrado que ao intervalo tinha vantagem gaulesa por 16-15. Na segunda parte o encontro seguiu numa toada de parada, até que nos últimos segundos Lazar Kukic foi figura, ao marcar o tento decisivo.O sérvio, refira-se, foi um dos melhores marcadores, com 6 golos, apenas atrás de Ole Rahmel, que acabou com 8 tentos.