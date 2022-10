Liga Europeia: Benfica inicia defesa do título com vitória na Eslováquia

O Benfica iniciou esta terça-feira a defesa do título na Liga Europeia com uma vitória clara na Eslováquia diante do Presov, por 29-25, no arranque do Grupo A.Dois dias depois de ter terminado a sua participação no Mundial de Clubes na Arábia Saudita, onde ficou no 7.º posto, as águias viajaram logo para solo eslovaco e não acusaram o eventual desgaste físico. Ao intervalo, a equipa de Chema Rodríguez já vencia por confortáveis 15-9, vantagem gerida no segundo tempo.A nível individual, Petar Djordjic brilhou no capítulo ofensivo: fez 10 golos em 11 remates.