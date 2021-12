Liga Europeia: Benfica muito limitado empata em Nantes

O Benfica empatou esta terça-feira em casa do Nantes, por 33-33, na 6.ª jornada do Grupo B da Liga Europeia, numa partida que contou com várias baixas, sobretudo o quarteto que acusou positivo à Covid-19 (Djordjic, Kukic, Luciano e Kljun), enquanto Grigoras e Keita não estavam em condições físicas para atuar. Para além dos dois guarda-redes suplentes (um deles júnior), a equipa portuguesa só teve três jogadores de campo no banco para darem o seu contributo.

O vice-campeão gaulês de Pedro Portela entrou forte e rapidamente disparou no marcador (6-1), obrigando o técnico Chema Rodríguez a parar imediatamente a partida com um time out. E o Benfica melhorou e foi recuperando no marcador, até chegar à igualdade (14-14). Até ao final do primeiro tempo, as águias passaram mesmo para a frente e foram para o descanso a vencer por 17-16, causando surpresa nos quase 10 mil adeptos nas bancadas.

No segundo tempo, as águias continuaram a carregar forte, chegaram aos dois golos da vantagem (18-16 e 21-19) mas depois chegou a reação do Nantes. O poderoso emblema francês aproveitou a natural quebra de frescura física das águias e tentou fugiu de forma definitiva no marcador: chegou aos cinco golos de diferença (30-25). Só que o Benfica não desistiu e voltou a empatar (31-31, 32-32 e 33-33 final), com o Nantes a não conseguir converter o último ataque da partida.



Com sete golos, Ole Rahmel foi o melhor marcador das águias, que seguem em lugar de apuramento para os oitavos-de-final.

O próximo jogo das águias está agendado para segunda-feira, no clássico frente ao FC Porto na Luz.