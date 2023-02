Liga Europeia: Benfica perde em casa com o Kadetten

O Benfica foi derrotado em casa pelos suíços do Kadetten-Schaffhausen, por 28-27, na 9.ª e penúltima jornada do Grupo A da Liga Europeia. Com este resultado, as águias ainda não garantem já o quarto lugar, o último posto que dá acesso à próxima fase, ficando a aguardar o desfecho do duelo dos húngaros do Veszpremi em casa do líder Montpellier: se os franceses cumprirem o favoritismo e vencerem, o Benfica fica apurado.Após um arranque de jogo irregular, onde esteve a perder por quatro golos durante largos minutos, as águias foram para o intervalo empatadas (13-13), numa primeira parte marcada por muitas quezílias entre jogadores e com protestos com a arbitragem: um total de duas exclusões para cada lado e um cartão vermelho a Leandro Semedo.Frente a um adversário contra quem perdeu na Suíça na primeira volta, o Benfica entrou bem no segundo tempo e passou para a frente do marcador aos 21-20, algo que não acontecia desde os 3-2 iniciais. Com maior eficácia ofensiva, as águias ganharam uma vantagem de dois golos (25-23) mas os suíços não desistiram e igualaram o marcador. Nos últimos minutos, o Kadetten foi mais forte e Ole Rahmel falhou um livre de sete metros nos últimos segundos.O Benfica volta a entrar em ação no próximo domingo, na visita ao V. Setúbal a contar para o campeonato nacional.