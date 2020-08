Liga Europeia: Benfica vence austríacos do HC Fivers

O Benfica venceu este sábado os austríacos do Fivers, por 28-26, em jogo da 1.ª na primeira mão da primeira ronda da nova Liga Europeia, entrando assim da melhor forma na competição.





Sem público nas bancadas, o Benfica colocou à prova, na Luz, o produto das suas quatro semanas de treinos com o espanhol Chema Rodríguez, que no sete inicial apostou em cinco caras novas no clube.