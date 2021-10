Liga Europeia: Benfica vence na Alemanha

Na Alemanha, o Benfica venceu esta terça-feira o TBV Lemgo, por 30-29, na abertura do Grupo B da Liga Europeia.





Numa primeira parte muito equilibrada, as águias mantiveram-se sempre perto do adversário, que foi para o intervalo na frente por 16-14. Petar Djordjic, com cinco golos, estava em destaque nos encarnados.No arranque do segundo tempo, a formação portuguesa passou para a frente do marcador aos 18-17 e, pouco depois, já liderava por três golos (22-19). O emblema da casa não desarmou e operou a reviravolta (24-23). Até ao fim, manteve-se o equilíbrio e vários igualdades no marcador, com o Benfica a ser mais forte e fechar um triunfo importante por 30-29.Os melhores marcadores das águias foram Ole Rahmel e Demis Grigoras, ambos com sete golos.O Benfica volta a entrar em ação na sexta-feira, na visita ao Boa-Hora, a contar para o campeonato nacional.