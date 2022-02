Liga Europeia: Benfica vence na Rússia e segue na luta pela liderança do Grupo B

Já apurado para os oitavos-de-final da Liga Europeia, o Benfica foi vencer esta terça-feira ao terreno dos russos do Chekhovskiye Medvedi, por 32-27, na 8.ª jornada do Grupo B.Naquela que foi mais uma grande exibição europeia da equipa portuguesa, a formação orientada por Chema Rodríguez foi para o intervalo na frente por 17-15. Na segunda parte, o Benfica controlou a vantagem, tendo disparado na parte final do encontro, selando um triunfo importante fora de portas.A nível individual, houve três jogadores do Benfica a destacarem-se com cinco golos cada: Lazar Kukic, Demis Grigoras e Luciano Silva.Com este resultado, o Benfica continua no segundo lugar do grupo, em igualdade pontual com o GOG, que também venceu esta terça-feira frente ao Riihimäen Cocks por 34-23.