Liga Europeia: Sporting bate espanhóis do Granollers

O Sporting recebeu e venceu esta terça-feira o Granollers, por 38-31, em jogo a contar para a 7.ª jornada do Grupo C da Liga Europeia.Com este resultado, os leões (já apurados para os oitavos de final) ultrapassam o rival espanhol e sobem à segunda posição, com 12 pontos, menos dois do que o líder Nexe, que também venceu nesta ronda e que visita o João Rocha na última jornada.Após um arranque irregular, com alguns ataques falhados, os leões começaram a afinar a mira e foram o intervalo a ganhar por 15-14, com Martim Costa em destaque: seis golos em oito remates.No segundo tempo, os leões entraram melhor e atingiram uma vantagem de cinco golos de diferença (24-19). O emblema espanhol, que também já está apurado e que na primeira volta bateu a equipa portuguesa por 32-29, tentou reagir mas deparou-se com um inspirado Leo Maciel na baliza leonina: o guarda-redes argentino acabou com 14 defesas. O Sporting não abrandava e atingiu os seis golos de vantagem (31-25), sentenciando aqui a partida. No final, festa verde e branca no Pavilhão João Rocha.Com nove golos, Martim Costa foi o melhor marcador do Sporting. Veja aqui a ficha do jogo.