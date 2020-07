Liga Europeia: Sporting, Benfica e Belenenses nas pré-eliminatórias

A EHF publicou esta segunda-feira a lista de equipas que vão participar na nova Liga Europeia, destacando-se o facto de nenhuma equipa portuguesa ter acesso direto à fase de grupos: Sporting, Benfica e Belenenses terão de disputar fases de qualificação.





Na fase de grupos já estão 12 equipas, faltando agora definir as restantes 12 que farão parte da primeira edição da Liga Europeia, a segunda prova mais importante a nível de clubes, atrás de Champions League, onde está o FC Porto.O Sporting, que não conseguiu entrar na Liga dos Campeões , também terá de disputar uma fase de qualificação. Os leões estão escalonados no grupo das equipas que entram na 2.ª fase de apuramento, que no total contabiliza 9 formações.Já o Benfica e o Belenenses estão inseridos na primeira fase de qualificação, que no total têm 30 equipas.A EHF informou que o próximo passo será anunciar os potes para os sorteios da primeira fase de qualificação, que se realizará no próximo dia 28 em Viena.Os primeiros jogos da fase de apuramento arrancam a 29/30 de agosto.