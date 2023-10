Liga Europeia: Sporting cilindra Chrobry Glogow na jornada inaugural

O Sporting entrou de forma arrasadora na Liga Europeia, tendo vencido nesta terça-feira os polacos do Chrobry Glogow, por 37-20, no Pavilhão João Rocha, na primeira jornada do Grupo H.Ao intervalo, os leões já ganhavam por 20-7, tendo reforçado o domínio no segundo tempo. Com sete golos, Jan Gurri foi o melhor marcador. Kiko Costa marcou seis.