Liga Europeia: Sporting derrotado na Roménia

O Sporting perdeu esta terça-feira na Roménia frente ao Constanta por 29-28, em jogo da 2ª jornada do Grupo H da Liga Europeia.

Depois de terem vencido na estreia os polacos do Glogow, os leões foram para o intervalo na frente por 16-15, com Gassama (4 golos) e Kiko Costa (3) em plano de destaque.

No segundo tempo, a formação comandada por Ricardo Costa tentou controlar a pressão dos romenos mas a equipa da casa passou para a frente aos 24-23 e levou a decisão do até aos últimos segundos. No último ataque, os leões tiveram a oportunidade de evitar a derrota mas Martim Costa falhou o passe para o pivô Edy Silva. Com oito segundos ainda por jogar, os romenos limitaram-se a gerir a vantagem magra mas decisiva.

A nível individual, Kiko Costa foi o melhor marcador com 7 golos. Veja a ficha do jogo aqui

No outro jogo do Grupo, os polacos do Glogow perderam em casa frente aos húngaros do Tatabanya, por 30-25.



Na próxima jornada da Liga Europeia, o Sporting defronta os húngaros do Tatabanya, a 14 de novembro. No sábado regressa o campeonato, com uma receção ao Avanca no sábado.