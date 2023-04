Liga Europeia: Sporting empata com favorito Montpellier e mantém sonho vivo

O Sporting empatou esta terça-feira na receção ao favorito Montpellier (32-32), na 1.ª mão dos quartos de final da Liga Europeia, mantendo o sonho vivo de atingir a final four da segunda prova europeia mais importante.Com um grande ambiente no Pavilhão João Rocha, os leões entraram fortes e jogaram de igual para igual frente ao atual líder da Liga francesa que, há poucos semanas 'esmagou' o Paris SG por 13 golos de diferença. Com Kiko Costa a liderar o ataque português com cinco golos (100% de eficácia) na primeira parte), a equipa de Ricardo Costa chegou ao intervalo na frente por 18-17, fruto de uma exibição com muita intensidade.Na segunda parte, os franceses entraram com dois golos sem resposta, mas o Sporting aguentou a pressão inicial e retomou a liderança: com 10 minutos do final, os leões ganharam pela primeira vez uma vantagem de três golos (30-27) com Francisco Tavares a explorar a baliza deserta gaulesa. A dois minutos do fim, o Montpellier chega ao empate (31-31) e, a jogar em superioridade numérica, passa para a frente na jogada seguinte (32-31). Na última posse de bola, Francisco Tavares marca e faz o resultado final (32-32), deixando tudo em aberto para a 2ª mão. Com sete golos cada, Kiko e Martim foram os melhores marcadores.A 2.ª mão dos quartos de final está agendada para a próxima terça-feira, em França.