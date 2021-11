Liga Europeia: Sporting garante empate nos últimos segundos

O Sporting empatou esta terça-feira na receção ao Eurofarm Pellister (27-27), em jogo a contar para a 5.ª ronda do Grupo D da Liga Europeia, num duelo onde a formação leonina apenas liderou no 1-0 inicial. Com sete pontos, o Sporting desce ao segundo lugar mas com os mesmos pontos do que o líder Nimes.No Pavilhão João Rocha, os leões sentiram naturais dificuldades em travar o ataque da formação que viajou da Macedónia do Norte, e foi para o intervalo a perder por 16-14. No segundo tempo, a formação visitante aumentou para os quatro golos de vantagem mas os leões nunca desistiram e chegaram ao empate, que ficou definido já nos últimos segundos, com um golo de Schöngarth. O último ataque pertenceu aos macedónios, mas não acertaram no alvo.A nível individual, Carlos Ruesga e Jens Schöngarth destacaram-se com seis golos cada.