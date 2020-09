Liga Europeia: Sporting inserido no pote 5

Depois de ter ultrapassado os romenos do Dobrogea na segunda ronda de qualificação, o Sporting apurou-se para a fase de grupos da nova Liga Europeia e ficará esta quinta-feira a conhecer os adversários na fase de grupos, com o sorteio a realizar-se às 10h00 em Viena, na Áustria.





Os leões, orientados por Rui Silva, estão inseridos no pote 5 do sorteio da fase de grupos desta nova prova que arranca a 20 de outubro e que só contará com a participação portuguesa do Sporting, uma vez que Benfica e Belenenses caíram na primeira fase de qualificação."Vamos entrar num grupo de seis equipas e depende muito das equipas que vamos apanhar. Temos a ambição de passar à próxima fase e depois é jogo a jogo. Acredito que, com tempo, esta equipa vai crescer. Vamo-nos conhecer melhor e perceber o que conseguimos retirar de cada um. A nossa equipa vai crescer muito, principalmente do ponto de vista ofensivo", abordou o técnico Rui Silva após o triunfo diante do Dobrogea.Pote 1: Abanca Ademar Leon (ESP), USAM Nimes Gard (FRA), SC Magdeburg (ALE) e Grundfos Tatabanya KC (HUN)Pote 2: Orlen Wisla Plock (POL), Dínamo Bucureste (ROM), Kadetten Schaffhausen (SUI) eAlingsas HK (SUE)Pote 3: HC Eurofarm Pelister (MAC), Chekhovskie Medvedi (RUS), TATRAN Presov (SLK) e Besiktas Aygaz (TUR)Pote 4: Andebol Fenix Toulouse (FRA), Montpellier HB (FRA), Füchse Berlin (ALE) e Rhein-Neckar Löwen (ALE)Pote 5: Fivers (AUT), RK Nexe (CRO), GOG (DIN) ePote 6: HC Metalurg (MAC), RK Trimo Trebnje (ESL), IFK Kristianstad (SUE), HC CSKA (RUS)A fase de grupos será disputada em formato de casa-fora. Após 10 jornadas as quatro primeiras equipas de cada grupo qualificam-se para os oitavos-de-final. Os dois últimos de cada grupo serão eliminados da competição.