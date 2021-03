Liga Europeia: Sporting perde em casa na 1.ª mão dos 'oitavos'

O Sporting perdeu esta terça-feira com o Wisla Plock, por 29-25, na 1ª mão dos oitavos-de-final da Liga Europeia. A segunda mão está agendada para o próximo dia 30, na Polónia.

No Pavilhão João Rocha, os leões entraram determinados e chegaram a uma vantagem de três golos na parte inicial da partida (4-1; 5-2), só que o emblema polaco foi aproveitando alguns erros ofensivos dos leões e, com letais contra-ataques, foram anulando primeiro a desvantagem, para depois passarem pela primeira vez para a frente da partida aos 18 minutos (9-8). Com o alemão Schöngarth em bom plano, o Sporting reagiu e manteve-se por perto do marcador, só que os polacos dilataram o marcador e passaram a liderar o jogo pela primeira vez por dois golos de diferença (12-10 e 11-13). Até ao descanso, o Sporting não mais conseguiu voltar a passar para a frente mas, no último ataque do primeiro tempo, Francisco Tavares consegue levar a partida empatada (15-15) para o intervalo. O jovem português era o melhor marcador leonino ao intervalo, com três golos em quatro remates. Do lado polaco, Michal Daszek destava-se com cinco tiros certeiros (em seis tentativas). Outra contrariedade foi a lesão de Tiago Rocha que, a meio do primeiro tempo, precisou de assistência médica ao joelho esquerdo e já não regressou.

No segundo tempo, o Sporting marcou no primeiro ataque e voltou a passar para a frente do marcador (16-15) com tiro letal de Andrejew. Logo a seguir, Jens Schongarth coloca os leões a liderarem por dois golos (17-15). O Wisla Plock não desarmou e rapidamente chegou ao empate novamente (17-17) e passou depois para a frente (19-18). Nesta fase a formação portuguesa revelava algum desacerto ofensivo e, no outro lado do campo, os polacos não perdoavam e ficaram pela primeira vez com uma vantagem de três golos (22-19), 'obrigando' o técnico Rui Silva a pedir time-out. O Sporting não melhorou de imediato e viria a ficar atrás por quatro golos (24-20; 25-21), a oito minutos do final da partida. Os leões não baixaram os braços e, com dois golos seguidos de Edmilson Araújo, reduziram a desvantagem para dois golos (27-25) a cinco minutos do fim. Até ao final, os polacos conseguiriam dilatar a vantagem para fecharem a partida com um triunfo por 29-25.

A nível individual, o melhor marcador dos leões foi Francisco Tavares, com cinco golos em sete remates. Do lado do Wisla Plock, Daszek terminou com sete golos.

O Sporting volta a entrar em ação no domingo frente ao Póvoa AC, a contar para o campeonato nacional.