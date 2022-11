O Sporting cedeu esta terça-feira a primeira derrota na Liga Europeia de andebol, ao perder (28-31) na 2.ª jornada do Grupo C, após deslocação ao reduto dos espanhóis do Granollers.A turma catalã comandou quase sempre o marcador, enquanto os leões correram atrás do resultado, chegando ao intervalo já em clara desvantagem (12-17).Seguiu-se uma boa reação do vice-campeão nacional e vencedor da Taça de Portugal, mas o Granollers manteve a sua superioridade até final.Salvador Salvador, com 7 golos, foi o mais produtivo no ataque do Sporting.