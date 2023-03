Liga Europeia: Sporting perde por três golos em Espanha na 1.ª mão dos 'oitavos'

O Sporting foi esta terça-feira derrotado em casa dos bascos do Bidasoa Irun, por 30-27, na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga Europeia.Diante o sexto classificado da Liga espanhola, os leões entraram fortes mas quando lideravam por 6-4 o jogo foi interrompido durante 25 minutos, devido ao piso escorregadio. Quando o encontro foi retomado, os espanhóis melhoraram mas foi o Sporting quem liderava ao intervalo, por 12-11.Na segunda parte, o Bidasoa entrou de forma decidida e passou para frente pela primeira vez aos 13-12. Os leões estava desorientados neste período e viram-se atrás do marcador por cinco golos de diferença (14-19). Ricardo Costa pediu time out e a equipa portuguesa uniu-se e foi recuperando, mas nunca chegou ao empate. Na parte final, fruto de livres de 7 metros desperdiçados, o Sporting deixou escapar a hipótese de trazer um resultado menos desfavorável para a 2.ª mão no João Rocha, agendada para a próxima terça-feira.Com oito golos, Kiko Costa foi o melhor marcador do Sporting.