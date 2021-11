Liga Europeia: Sporting perdulário em França

O Sporting não resistiu na viagem a França, perdendo (27-33) com o Nimes, na 3.ª jornada do Grupo D da Liga Europeia.Já o AEK de Atenas também cedeu (27-30) frente aos macedónios do Eurofarm Pelister, pelo que os leões desceram ao 2.º lugar da série, em igualdade pontual com gregos e gauleses, todos com uma derrota e duas vitórias.O Nimes entrou melhor na partida e controlou quase toda a primeira parte, chegando ao intervalo em vantagem (17-15).O Sporting não se atemorizou e deu a volta no início da segunda parte (22-21, aos 39 minutos), mas voltou rapidamente a perder a consistência ao nível da eficácia ofensiva.Os franceses regressaram ao comando da partida, em duelo equilibrado, de parada e resposta, ficando as decisões adiadas para os minutos finais.Mas ao cavarem vantagens de 2-3-4 golos e com uma ponta final contundente, os franceses não deram hipóteses aos leões, jogando com o tempo e com o apoio de uma arbitragem caseira.Destaque individual no Sporting para Martim Costa, autor de 5 golos, num jogo em que o Nimes teve 72% de eficácia, contra apenas 53%.