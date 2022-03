Liga Europeia: Sporting segue em frente para os oitavos-de-final

No Pavilhão João Rocha, os franceses foram mais fortes e chegaram a liderar por cinco golos (15-10 e 16-11), mas os leões reagiram, e foram para o intervalo a perder por 18-17.No segundo tempo, o Sporting melhorou e esteve na liderança mas registaram-se vários empates, só que nos últimos minutos emergiu o guarda-redes Skok e Francisco Costa (11 golos) e deram a vitória à formação portuguesa por 32-30.O próximo jogo do Sporting realiza-se no sábado frente à Sanjoanense, a contar para a Taça de Portugal.Já apurado, o Benfica também saiu vitorioso nesta última jornada, ao bater em casa o poderoso Nantes por 31-30, terminando assim no segundo lugar. Nos oitavos-de-final as águias vão medir forças com os franceses do Fenix Toulouse.