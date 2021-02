Liga Europeia: Sporting sem soluções perde na Eslováquia

O Sporting cometeu muitos erros e foi castigado com uma derrota (21-24) na deslocação à Eslováquia, permitindo ao Tatran Presov o primeiro triunfo no Grupo B da Liga Europeia, em jogo da 8ª jornada.



Depois de dominar a primeira parte, tendo estado na frente por 5 golos (9-4) e chegar ao intervalo na frente (13-12), os leões não tiveram soluções para contrariar a melhoria gradual do adversário.



Muitas falhas técnicas e de finalização contribuíram para o desfecho final, mas mesmo assim o Sporting conservou o 4º lugar da série, de apuramento, sem ameaças, pois os romenos do Dínamo Bucareste perderam (28-29) com os suecos do Kristianstad.



Destaques individuais nos verde e brancos para Pedro Valdés (6 golos), Tiago Rocha (4), Jens Schongarth (4) e Darko Djukic (4).



Pela turma eslovaca brilharam o cubano Pavel Caballero e Nuno Santos, ex-dupla dos açorianos do Sp. Horta, com 6 e 4 golos, respetivamente.



Já os alemães do Fuchse Berlin e os franceses do Nimes empataram (34-34).



Na classificação do Grupo B da Liga Europeia, lidera Fuchse Berlin e Kirstianstad (10 pontos), seguidos do Nimes (9), Sporting (6), Dínamo Bucareste (3) e Presov (2).