Liga Europeia: Sporting triunfa na Áustria e garante 'oitavos'

O Sporting foi vencer esta terça-feira ao terreno dos austríacos do Alpla Hard, por 31-26, e garantiu o apuramento para os oitavos de final da Liga Europeia.Com 12 golos, Martim Costa foi o melhor marcador da partida. Ao intervalo, a formação comandada por Ricardo Costa liderava por 17-12.O Sporting segue no terceiro lugar do grupo, com 10 pontos, menos dois do que o líder Nexe.