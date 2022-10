Liga Europeia: Sporting vence austríacos no arranque

O Sporting recebeu e venceu esta terça-feira os austríacos do Alpla HC Hard, por 31-30, no arranque do Grupo C da Liga Europeia.No Pavilhão João Rocha, a primeira parte foi repleta de golos, com os leões a chegarem ao intervalo empatados por (18-18). O equilíbrio manteve-se no segundo tempo mas a formação comandada por Ricardo Costa selou um triunfo difícil por 31-30.Com sete golos, Kiko Costa foi o melhor marcador leonino.