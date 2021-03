Liga Europeia: Sporting vence na Polónia mas é eliminado dos 'oitavos'

O Sporting foi esta terça-feira eliminado dos oitavos-de-final da Liga Europeia, apesar de ter vencido na Polónia frente ao Wisla Plock, por 28-25, em jogo da 2.ª mão. Só que o resultado do primeiro jogo em Lisboa, derrota por 29-25, revelou-se decisivo.





O Sporting entrou muito bem na primeira parte e surpreendeu o Wisla com ataques letais e com Skok em grande na baliza leonina. A equipa portuguesa esteve a vencer por 10-5, mas permitiu a reação dos polacos, que foram reduzindo a desvantagem. Ao intervalo, o Sporting estava na frente por 14-12. Com quatro golos cada, Bingo e Schongarth estavam em destaque na formação leonina. Skok fez seis defesas em 18 remates.No segundo tempo, os leões tentaram dilatar a vantagem mas só conseguiram entrar na diferença que valeria o apuramento por uma vez: 17-12. A três minutos do final, Sporting consegue fazer o 26-23 e alimentou o sonho. Seguiu-se depois o 28-24 e, no ataque seguinte, os leões podiam voltar a ter cinco golos de vantagem mas atiraram ao poste, com um minuto por jogar. No último lance do encontro, o Sporting teve ainda hipótese de empatar a eliminatória e levar o jogo para o prolongamento, mas uma falha num passe não permitiu chegar ao remate. Festa polaca no final...