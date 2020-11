Liga Europeia: Sporting vulgariza Kristianstad e assume liderança

O Sporting vulgarizou na noite desta terça-feira o Kristianstad, ao vencer (32-27) na Suécia e assumir a liderança do Grupo B da Liga Europeia.



Com duas vitórias em outros tantos jogos, os leões estão muito bem posicionados para passar à próxima fase, já que os quatro primeiros apuram-se para a fase eliminatória. Destaques individuais para o guarda-redes manuel Gaspar (11 defesas com 28% de eficácia), Darko Djukic (7 golos), Frankis Carol (6) e Tiago Rocha (5).





Nos outros resultados, destaque para o triunfo (27-25) dos romenos do Dínamo de Bucareste na receção aos franceses do Nimes, enquanto o Fuchse Berlin ganhou (35-27) na Alemanha aos eslovacos do Presov, de Nuno Santos.