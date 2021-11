Liga Europeia: Triunfo expressivo do Benfica vale liderança

O Benfica recebeu e venceu o Riihimäen Cocks por 37-23, na 5.ª jornada do Grupo B da Liga Europeia. Com este triunfo, as águias sobem à liderança, com oito pontos, em igualdade com o Lemgo.Ao intervalo, a formação portuguesa já liderava por 17-12. No segundo tempo, as águias chegaram aos 14 golos diferença, fechando um triunfo expressivo em casa.A nível individual, Ole Rahmel marcou 13 golos em 14 remates.