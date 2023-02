Liga Europeia: Vitória histórica do Águas Santas na receção ao Bidasoa Irun

Feint and shot level: Maestro



Afonso Lima for Aguas Santas Milaneza #ehfel pic.twitter.com/jsz3kpSqK0 — EHF European League (@ehfel_official) February 7, 2023

O Águas Santas registou esta terça-feira uma vitória histórica na receção aos espanhóis do Bidasoa Irun (28-25), o primeiro triunfo dos maiatos na competição.Ao intervalo, a equipa portuguesa estava empatada (14-14) e registou um parcial de 14-11 no segundo tempo para selar um triunfo épico.Apesar do resultado, o Águas Santas segue no último lugar do grupo, com três pontos.