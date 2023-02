Liga Europeia: Vitória do Montpellier coloca Benfica nos oitavos de final

Depois de ter sido derrotado em casa nesta terça-feira pelos suíços do Kadetten-Schaffhausen, por 28-27, na 9.ª e penúltima jornada do Grupo A da Liga Europeia, o Benfica qualificou-se mais tarde para os oitavos de final, uma vez que o líder Montpellier cumpriu o favoritismo e venceu na receção aos húngaros do Veszpremi (34-30), que assim ficam sem hipóteses de apanhar o 4.º lugar das águias.Os detentores do troféu seguem assim para a fase a eliminar, ainda com uma jornada por disputar, juntando-se ao Sporting, que já havia garantido o passaporte para os oitavos de final. Já a terceira equipa portuguesa em prova, o Águas Santas, já está eliminado.