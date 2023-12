Lista de 18 para o Europeu será divulgada hoje

O estágio de preparação em Rio Maior termina hoje, com a Seleção a regressar depois ao trabalho já em 2024, na terça-feira, para rumar à Alemanha, onde vai defrontar, em encontros de preparação, a seleção local, em Flensburg, no dia 4, e em Kiel, dois dias depois. Mas hoje também será o dia do anúncio da convocatória final para o Europeu, com o selecionador Paulo Pereira a ter de cortar dois jogadores em relação ao grupo de 20 que levou para estágio, onde não estiveram três elementos importantes: Victor Iturriza, Fábio Magalhães e André Gomes. A ausência de Iturriza, devido a gastroenterite, causa maior preocupação para o selecionador, uma vez que desfalca assim uma posição nuclear como a de pivô. “Neste momento, se ele não vier, é uma dificuldade, já que estamos a falar em ter dois pivôs jovens [Fábio Silva e Ricardo Brandão], que nunca vivenciaram estas competições, porque só o Luís Frade está habilitado a jogar ao mais alto nível. Pode ser um constrangimento, mas temos de pensar que conseguiremos encontrar as soluções adequadas”, comentou Paulo Pereira, à Lusa, selecionador que não tem contado com o guarda-redes Diogo Rêma, também do FC Porto, devido a sintomas gripais. * D.J.