Luís Frade de fora contra a Islândia

A Seleção Nacional estreia-se esta quinta-feira (19h30), no Mundial do Egito, defrontando a Islândia na 1ª jornada do Grupo F.



O selecionador Paulo Pereira já vai contar com Gilberto Duarte (Montpellier), que tem estado afastado dos jogos dos Heróis do Mar, devido a lesão nos adutores.



Por outro lado, o pivô Luís Frade (Barcelona) fica de fora, à semelhança de Alexandre Cavalcanti (Nantes) que está lesionado, o guarda-redes Gustavo Capdeville (Benfica) e o lateral direito Diogo Silva (FC Porto).



Portugal alinhará ainda com Alfredo Quintana e Humberto Gomes; Miguel Martins e Rui Silva, Fábio Magalhães, André Gomes, João Ferraz, Belone Moreira, Diogo Branquinho, Leonel Fernandes, Pedro Portela, António Areia, Daymaro Salina, Alexis Borges e Victor Iturriza.