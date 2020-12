Luís Frade entusiasmado por lutar pela Champions

O pivô Luís Frade é o jogador mais novo do Barcelona, estando a viver algo excecional pela confiança do treinador Xavi Pascual, que o vai lançar na final four da Liga dos Campeões, que se inicia amanhã no embate de Colónia (Alemanha) frente aos franceses do PSG do dinamarquês Mikkel Hansen. Húngaros do Veszprém e alemães do Kiel disputam a outra meia-final. “Jogar no Barcelona, com 22 anos, e ter tantos minutos é para agradecer, porque embora sejamos três pivôs, dividimos o tempo, ajudando-nos uns aos outros, bastando estar em campo 15 ou 20 minutos”, disse Frade, em entrevista ao as.com da Catalunha.

Luís Frade diz que “à terceira será de vez”, podendo ser o primeiro português a conquistar a Champions, depois de Gilberto Duarte e Alexis Borges também terem passado pelo Barça. “Vão ser jogos de alto nível e todos querem vencer.”

A experiência do Natal fora de casa foi positiva: “A equipa é como uma família, mas passei o almoço e jantar com os brasileiros Petrus Santos e Haniel Langaro. Nesta época festiva, não comem bacalhau, ao contrário de mim. Também adoro o Porto e o fado.”