Luís Frade lesionado falha jogo com Argélia 

Portugal defronta na tarde desta segunda-feira a Argélia (17h00) sem o pivô Luís Frade, que se lesionou frente a Marrocos.





Trata-se da terceira e última jornada do Grupo F do Mundial do Egito, onde a seleção procura a entrada na Main Round, já assegurada, com máximo número de pontos.Também de fora por opção técnica ficam o pivô Daymaro Salina, o guarda-redes Capdeville e o lateral direito Diogo Silva.Por outro lado, o lateral esquerdo Alexandre Cavalvanti está recuperado de lesão e poderá estrear-se neste Mundial, após ter falhado os jogos com Islândia e Marrocos.