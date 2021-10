Luís Frade marca e Barcelona goleia

O pivô Luís Frade regressou aos golos na goleada (38-20) do Barcelona frente ao Cuenca, em partida realizada no Palau Blaugrana, referente à 4.ª jornada da Liga Asobal de Espanha.





O internacional português tinha ficado em branco no último jogo da Champions frente ao Veszprém, mas dez vez faturou, com uma eficácia de 66,6%, após seis remates.Pelo Cuenca, destaque para Joaquim Nazaré, lateral direito português, que marcou dois golos em seis remates (33,3%).O Barcelona comanda invicto com 8 pontos; o Cuenca é 7.º, com 4 pontos.