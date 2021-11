Luís Frade: «Um bom sinal para o futuro»

Na conclusão do estágio de uma semana de preparação para o Europeu da Hungria e Eslováquia (13 a 30 de janeiro de 2022), o pivô do Barcelona, Luís Frade, ficou satisfeito com o triunfo ante Alemanha."Foi uma excelente vitória contra uma grande equipa, num ambiente espetacular e esperamos que seja um bom sinal para o futuro", disse Luís Frade.Refira-se que os trabalhos do ciclo começaram no Luxemburgo, onde Portugal bateu (39-21) a seleção anfitriã e perdeu (28-30) com os mesmos germânicos. Portugal jogará antes do Europeu a Yellow Cup (7 a 9 de janeiro), na Suíça, defrontando Montenegro, Suíça e Ucrânia.