Madeira SAD apura-se para os 'oitavos' da Taça Europeia feminina de andebol

A equipa feminina de andebol do Madeira SAD apurou-se hoje para os oitavos de final da Taça Europeia, ao vencer no Funchal as islandesas do Vestmannaeyjar por 36-23, no segundo dos dois jogos da terceira eliminatória.

Ao intervalo, as funchalenses já venciam por 20-11.

As duas equipas concordaram em fazer os dois jogos da eliminatória neste fim de semana na Madeira, tendo o primeiro decorrido no sábado, também no pavilhão do Funchal, com vitória das locais por 33-19.

O Madeira SAD avança para o grupo das 16 últimas equipas em competição com duas vitórias e um agregado de 69-42.

Marinele Souza, com seis golos, e Patrícia Rodrigues, com cinco, foram as melhores marcadoras da equipa madeirense.

Para os oitavos de final, que só se jogam em 2024, avança também o Benfica, que mais cedo afastou o Neistin, das Ilhas Faroé, também com duas vitórias em Lisboa.

Hoje, as 'encarnadas' triunfaram por 33-25, resultado que juntam ao 34-27 de sábado, ou seja um agregado de 67-52.