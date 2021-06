Madeira SAD bate Alavarium e garante final da Taça de Portugal

O Madeira SAD apurou-se, este sábado, para a final da Taça de Portugal de seniores femininos, ao vencer de forma inequívoca o Alavarium/Love Tiles, por 32-27, graças à boa vantagem alcançada na primeira parte.

No primeiro encontro das meias-finais da Taça de Portugal, que está a decorrer no Pavilhão dos Desportos de Vila Real, as madeirenses impuseram-se à equipa de Aveiro, vice-campeã, e continuam a perseguir a dobradinha esta temporada.

A formação campeã nacional mostrou estar em grande forma, ao impor-se logo na primeira parte, na qual desde cedo chegou à vantagem e a partir dos 15 minutos foi construindo um resultado confortável, o que se mostrou decisivo.

Aos 10 minutos o resultado ainda era próximo, graças a um Alavarium que entrou igualmente forte e concretizador, mas essa eficácia, quer no ataque, quer na defesa, diminuiu.

A guarda-redes das madeirenses, Nádia Nunes, passou a ser uma barreira difícil de transpor e, ao apostar no 'sete para seis', a lentidão a recuperar defensivamente permitiu golos fáceis às adversárias.

O Madeira SAD foi consolidando a vantagem, primeiro de quatro e depois de cinco golos, até ao intervalo, com Greyce (cinco golos), Neide (quatro) e Petra Dicak (três) em bom plano. Na reta final da primeira parte, com quatro golos sem resposta, conseguiu chegar a 19-11 ao intervalo.

Na segunda parte, as aveirenses entraram mais agressivas na defesa, anulando mais vezes os pontos fortes da adversária e recuperando mais bolas e conseguiram reduzir a diferença no marcador, demonstrando a razão de terem discutido o título.

No entanto, apenas nos cinco minutos finais chegaram à diferença quatro golos, sem conseguirem aproximar-se mais e reentrar na luta pela eliminatória, apesar dos esforços de Diana Oliveira (com cinco golos) e Carolina Monteiro (quatro) nos segundos trinta minutos.

As madeirenses aguardam agora a segunda finalista da final four, que se decide também neste sábado, no encontro entre o Alpendorada e Porto Salvo. A final joga-se no domingo, em Vila Real, às 17:30.

Jogo no Pavilhão de Desportos de Vila Real.

Madeira SAD - Alavarium/Love Tiles: 32-27.

Ao intervalo: 19-11.

Arbitragem: Lia Pinheiro e Joana Silva



Equipas:

- Madeira SAD (32): Nádia Nunes (1), Cristiane Silva (4), Maria Duarte (2), Neide Duarte (6), Odete Tavares (1), Patrícia Morais (1) e Greyce Kelly (6). Jogaram ainda: Maria Nunes, Matilde Henriques, Marta Ferreira, Mariana Azevedo (1), Júlia Figueira, Sara Camacho, Anastasia Lintichi, Luana Jesus (3) e Petra Dicak (7).

Treinador: António Florido.

- Alavarium/Love Tiles (27): Andreia Costa, Joana Trindade, Diana Oliveira (7), Shayane Oliveira, Soraia Fernandes (2), Carolina Monteiro (4), Daniela Mendes (5) e Ana Carolina Silva (2). Jogaram ainda: Bianca Santos, Catarina Soares, Eulalia Silva, Maria Ferreira, Andreia Madail, Carolina Justino (4), Kassia César (3) e Juceleyde Cabral.

Treinador: Carlos Neiva.

Marcha do marcador: 2-2 (5 minutos), 6-5 (10), 10-7 (15), 14-8 (20), 15-10 (25), 19-11 (intervalo), 20-14 (35), 22-17 (40), 26-20 (45), 27-20 (50), 28-25 (55) e 32-27 (resultado final).