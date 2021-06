Madeira SAD bate Alpendorada e conquista Taça de Portugal feminina

O Madeira SAD conquistou este domingo a Taça de Portugal de seniores femininos em andebol ao vencer por 26-24 o Alpendorada, numa final em que esteve sempre em vantagem e fechou a época com a conquista da dobradinha.

O emblema madeirense, que já tinha conquistado o campeonato nacional esta temporada, arrecadou a 19.º Taça de Portugal do seu historial ao vencer a final da final four disputada no Pavilhão dos Desportos de Vila Real este fim de semana.

Mais forte nos primeiros dez minutos e nos últimos dez minutos da primeira parte, a equipa insular, que na meia-final tinha afastado o Alavarium, foi construindo um resultado confortável.

Apostando nos ataques pelas pontas, onde se destacaram Neide Duarte e Luana Jesus com três golos cada até aos 12 minutos, o Madeira SAD foi construindo uma boa vantagem, com as defesas de Nádia Nunes a ajudarem a cavar o fosso.

O Alpendorada, quarta classificada do campeonato e que chegou à final após bater o Porto Salvo, tentava condicionar a organização da equipa contrária pressionando bem fora da linha dos nove metros, mas teve de pedir desconto de tempo para reorganizar a sua equipa e evitar que a final fosse de apenas um sentido.

A recuperação das nortenhas teve por base o bom acerto de Mariana Costa, que terminou a primeira parte com quatro golos. O marcador chegou a estar em 9-10.

No entanto, na reta final da primeira parte as madeirenses voltaram à carga, agora com Mariana Azevedo em bom plano, com quatro golos em remates desde os sete metros, mantendo a distância em três golos.

Com o equilíbrio a pautar os primeiros dez minutos da segunda parte, as madeirenses cresceram nos cinco minutos seguintes, chegando aos cinco golos de vantagem, graças ao acerto de Cristiane, com dois golos nesta fase.

A formação do distrito do Porto não desistiu da final, e com Sara Barbosa em destaque (acabaria com sete golos), chegou mesmo ao 23-24 e 24-25, que na reta final deixou o encontro em aberto.

A experiência do Madeira SAD permitiu aguentar esta pressão, com Neide Duarte (que terminou o jogo com dez golos) a selar a conquista da Taça.

Jogo no Pavilhão de Desportos de Vila Real.

Alpendorada -- Madeira SAD: 24-26

Ao intervalo: 13-16.

Sob a arbitragem de Rita Machado e Soraia Lusquinos, as equipas alinharam e marcaram:

- Alpendorada (24): Rita Guimarães, Mariana Costa (6), Ângela Pessoa (6), Margarida Morais (2), Sara Barbosa (7), Leonor Gonçalves (3) e Ana Rita Silva. Jogaram ainda: Beatriz Couto, Ana Sofia Dias, Cristiana Alves, Josefina Rodrigues, Inês Pinheiro, Patrícia Silva, Cristiana Vieira, Ana Rita Neves e Márcia Santos.

Treinador: Alexandre Monteiro.

- Madeira SAD (26): Nádia Nunes, Cristiane Silva (3), Neide Duarte (10), Odete Tavares (1), Luana Jesus (5), Petra Dicak e Greyce Kelly (2). Jogaram ainda: Maria Nunes, Matilde Henriques, Marta Ferreira, Mariana Azevedo (5), Júlia Figueira, Sara Camacho, Maria Duarte, Anastasia Lintichi e Patrícia Morais.

Treinador: António Florido.

Marcha do marcador: 1-2 (05 minutos), 2-5 (10), 5-7 (15), 9-10 (20), 10-14 (25), 13-16 (Intervalo), 15-19 (35), 17-19 (40), 18-23 (45), 19-23 (50), 23-25 (55) e 24-26 (resultado final).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.