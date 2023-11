Madeira SAD bate Vestmannaeyjar na Taça Europeia de andebol feminino

A equipa feminina de andebol do Madeira SAD derrotou este sábado o Vestmannaeyjar, da Islândia, por 33-19, no primeiro de dois jogos da 3.ª eliminatória da Taça Europeia, que se está a disputar no Funchal.

Ao intervalo, as funchalenses já venciam por 15-12.

As duas equipas concordaram em fazer os dois jogos da eliminatória neste fim de semana, na Madeira, pelo que se voltam a defrontar já no domingo, de novo no pavilhão do Funchal, em jogo que ditará a passagem aos oitavos de final da competição.

Giovana Moniz, com 10 golos, e Ivana Mitrovic, com sete, ambas do Madeira SAD, foram as melhores marcadoras na partida.

Mais cedo, em Lisboa, para a mesma ronda da competição, o Benfica derrotou o Neistin, das Ilhas Faroé, por 34-27.

O segundo jogo é no domingo, também no pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz.