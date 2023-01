Madeira SAD ganha boa vantagem ante suíças na Taça Europa feminina

O Madeira SAD bateu esta sexta-feira no Funchal as suíças do LK Zug Handball, por 28-21, ganhando boa vantagem na eliminatória logo na primeira mão dos oitavos de final da Taça Europa feminina de andebol.



Apesar do jogo ter sido no Funchal, as madeirenses jogaram como visitantes, com a segunda mão agendada para sábado novamente no pavilhão funchalense.

Francisca João, com seis golos, foi a melhor marcadora de um jogo que deixa o Madeira SAD muito bem encaminhado para os quartos de final da competição. A formação do Zug só conseguiu equilibrar a partida nos primeiros 30 minutos, chegando ao intervalo a perder por dois golos, com 13-11. Na segunda parte, a diferença alargou até aos sete golos. O Zug liderou o jogo ainda na primeira parte, por 3-2, aos sete minutos, numa fase de jogo em que o ataque madeirense esteve muito perdulário. Depois, o Madeira SAD melhorou no plano ofensivo e passou para a frente, com três golos de seguida.

As suíças ainda chegaram a 7-6, a meio da primeira parte, e o jogo estava empatado, 9-9, no minuto 22, antes das insulares tomarem conta do encontro.

O Madeira SAD ainda consentiu o empate a 14-14, após o que esteve mais determinado no ataque e concentrado na defesa, sempre muito bem apoiado pelo público. Depois de chegar a 18-14 num ápice, ficou claro que a vitória era da equipa lusa, que liderava por 20-15 ao minuto 43 e por 22-16 ao minuto 46. Tudo corria bem à equipa treinada por António Florido e o marcador atingiu novo diferencial máximo, com 26-18, aumentando a diferença para oito golos.

Até ao fim as suíças ainda encurtaram um ponto, mas a vitória estava assegurada e as insulares ficaram muito perto de uma histórica passagem aos quartos de final.