Madeira SAD já conhece adversário dos quartos de final da Taça Challenge

A equipa do Madeira SAD vai defrontar o Dicken, da Finlândia, nos quartos de final da Taça Challenge de andebol, ditou o sorteio realizado esta terça-feira na sede da Federação Europeia de Andebol (EHF), em Viena, na Áustria. Na mesma altura, foram sorteados os emparelhamentos dos jogos das meias-finais e, caso a equipa portuguesa orientada por Paulo Fidalgo elimine o Dicken, irá defrontar o vencedor da eliminatória que opõe os russos do Dynamo-Victor aos gregos do AEK Atenas.O Madeira SAD começa por jogar no Funchal, a 23 ou 24 de março, e, uma semana depois, a 30 ou 31 do mesmo mês, jogará na Finlândia. As meias-finais serão a 20/21 abril (primeira mão) e 27/28 abril (segunda mão).