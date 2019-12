Madeira SAD testa Benfica

Depois de duas derrotas consecutivas, o Benfica ‘atropelou’ o Avanca, naquela que foi considerada uma das melhores exibições da época, e quer dar seguimento a este resultado na deslocação ao terreno do Madeira SAD, marcada para hoje (15h00), em duelo da 18ª jornada do campeonato. "A nossa qualidade não se reflete nos últimos jogos realizados fora de casa [ABC e Sporting] e agora há que seguir em frente. Temos mais três jogos até ao final do ano e queremos ganhá-los", afirmou o guardião Miguel Espinha, em declarações à BTV.