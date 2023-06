Magdeburgo vence Kielce no prolongamento e conquista Liga dos Campeões

O Magdeburgo, da Alemanha, sagrou-se este domingo campeão europeu pela quarta vez na sua história, ao vencer por 30-29, após prolongamento, o Kielce, da Polónia, que perdeu a segunda final da Liga dos Campeões consecutiva.

Finalista vencido da Liga Europeia há um ano, frente ao Benfica, em Lisboa, o Magdeburgo conquistou o seu primeiro cetro no atual sistema de 'final four', numa final emotiva e equilibrada, decidida no prolongamento, após um empate a 26.

Os alemães, a defender bem, chegaram à vantagem de três golos aos 4-1, tirando partido de algum desacerto ofensivo do Kielce, que foi melhorando 'empurrado' pelo seu guarda-redes Andrea Wolff, com cinco defesas nos primeiros 11 remates.

Com um parcial de 3-0, o Kielce inverteu a situação no marcador e passou para a frente aos 7-6, numa altura em que o Magdeburgo esteve cinco minutos sem marcar, e aumentou a vantagem para dois golos, aos 11-9, que manteve até ao intervalo (15-13).

No inicio da segunda parte, o Kielce aumentou a diferença para três golos, aos 16-13, e para quatro, aos 18-14, tirando partido do facto de o Magdeburgo ter marcado apenas um golo em cinco minutos.

A equipa polaca manteve a germânica à 'distância' média de três golos até aos 22-19, após o que o jogo, a 12 minutos do fim, esteve parado cerca de 10 devido a uma emergência médica na bancada.

A paragem acabou por ser benéfica para o Magdeburgo, que reduziu a desvantagem para apenas um golo aos 22-21 e, após sucessivas igualdades, passou para a frente, pela primeira vez na segunda parte, aos 25-24, com quatro minutos para jogar.

O Kielce reagiu e voltou a assumir o comando do marcador aos 26-25, mas o Magdeburgo impediu a festa dos polacos e empatou aos 26-26, forçando o prolongamento que lhe acabaria por sorrir por 30-29.

Kay Smits, com oito golos, Nilsen Damgaard e Gisli Kristjansson, ambos com seis -- este último tinha deixado o jogo das meias-finais de maca e estava em duvida para hoje -- foram os melhores marcadores do Magdeburgo.

Por seu lado, Alex Dujshebaev, com oito golos, esteve em evidência no capitulo da concretização na equipa do Kielce, seguido por Arkadiusz Moryto e Dylan Nahi, ambos com cinco.

No terceiro lugar da 'final four' ficou aquele que era o bicampeão em titulo, o FC Barcelona, do pivô internacional português Luís Frade (que contribuiu com dois golos), que venceu por 37-31 o Paris Saint-Germain.