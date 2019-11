Magnus Andersson: «O Benfica não está habituado a jogar jogos muitos difíceis»

O FC Portoo Benfica, no Pavilhão da Luz, em jogo antecipado da 11.ª jornada do Campeonato Nacional, num duelo que ficou marcado pela lesão de António Areia, jogador dos azuis e brancos, com uma lesão grave no joelho esquerdo.No final do encontro, o técnico dos dragões afirmou que a partida com as águias foi "muito difícil", lamentando a lesão do seu jogador. "Foi um jogo muito difícil para nós. Estamos contentes, mas estou triste com a lesão do António Areia. Lesionou-se no joelho esquerdo, parece grave. Temos um calendário muito difícil e não temos muitos esquerdinos na equipa. O Benfica não está habituado a jogar jogos muitos difíceis. Jogámos bem na defesa e estivemos também bem no ataque. Penso que durante os primeiros 20 minutos não cometemos nenhum erro e ganhámos muita confiança", frisou o técnico.Este resultado permite ao FC Porto manter a invencibilidade na presente época desportiva somando - a par do Sporting - 33 pontos, em 11 jogos realizados, enquanto que o Benfica é 3.º classificado, com 29 pontos. Na próxima jornada, os dragões recebem o Sporting, naquele que será o grande jogo da ronda 12.