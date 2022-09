Magnus Andersson: «Com 36 graus no pavilhão é difícil jogar andebol durante tanto tempo»

Magnus Andersson considerou que o clássico entre Benfica e FC Porto foi decidido por "pequenos detalhes" e lamentou o facto de estar muito calor dentro do Pavilhão Municipal dos Desportos Carlos Pinhão, em Serpa.





"Sim, foi um jogo muito duro e, em primeiro lugar, com 36 º celsius que estão cá dentro [do pavilhão] é difícil de jogar, não só andebol, mas também durante tanto tempo. Foi um jogo realmente difícil e não posso queixar-me de muitas coisas acerca da minha equipa, temos um bom espírito de luta, [o jogo decidiu-se em] pequenos detalhes, acredito que podia ter pendido para qualquer dos lados", começou por dizer o treinador do FC Porto no final da partida.

"É realmente amargo perder no segundo prolongamento, mas lutámos, acho que o jogo foi ok, mas, no final, não foi o suficiente para ganhar", acrescentou, abordando ainda o cartão vermelho mostrado a Rui Silva nos últimos segundos do tempo regulamentar.

"Só o árbitro é que pode responder a isso, porque eu não consigo compreender nada, sou apenas o treinador, não sou o árbitro. É melhor eu não dizer nada", frisou, olhando ainda ao jogo decisivo entre Benfica e Sporting.

"São duas boas equipas e hoje penso que o Benfica teve um pouco mais de sorte. Amanhã [no domingo], acho que o grande favorito é o Sporting porque o Benfica jogou 90 minutos ou mais e por isso não é fácil jogar aqui às 15:00 com este calor também", concluiu.