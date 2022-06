Magnus Andersson e a vitória do FC Porto: «Não é fácil para nós depois de uma época tão longa»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Magnus Andersson, treinador do FC Porto, mostrou-se contente pela vitória sobre o Madeira SAD que garantiu a final da Taça de Portugal de andebol.

"Estou feliz com o jogo que fizemos e com a vitória. Não é fácil para nós depois de uma época tão longa como esta. Tivemos sete e oito golos de avanço e depois não continuámos a pressionar e a jogar com a mesma intensidade. Na segunda parte, começámos a falhar uma e outra vez e a cometer erros técnicos e o número 27 deles [Delcio Pinto] rematou muito e não conseguimos pará-lo", frisou após o apito final.





Já sobre o embate com o Sporting, o técnico portista quer um FC Porto ao seu nível na final. "Vai ser um jogo diferente e espero que a minha equipa faça uma boa exibição", garantiu.