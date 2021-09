Magnus Andersson e o duelo com o Benfica: «Sabemos que temos de jogar bem»

O FC Porto está preparado para defender o seu título na Supertaça. Na final-four da Nazaré, os dragões defrontam o Benfica no sábado, com o técnico Magnus Andersson a mostrar-se confiante no triunfo, mas destacou a qualidade do rival.





"Nós tentamos ganhar todos os jogos, mas também devemos ter respeito pelos adversários. O Benfica investiu muito, tem ótimos jogadores e uma equipa muito boa, mas nós também, por isso vai ser um jogo interessante", observou o líder portista, citado pelo site da Federação."Sabemos que temos de jogar bem para vencer as equipas de topo em Portugal e espero que o consigamos fazer no sábado. O nosso objetivo é ganhar, mas também temos muito respeito pela outra equipa e temos de jogar melhor do que fizemos na pré-época", referiu Magnus Andersson.15h00 – Sporting-Águas Santas17h00 – FC Porto-Benfica